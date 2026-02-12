Villa Cañás: Una nueva motoniveladora se suma para mejorar calles y caminos

La ciudad sumó una nueva maquinaria al parque automotor municipal. La inversión, realizada con recursos propios, apunta a reforzar el mantenimiento urbano y rural y a dar respuestas más rápidas a las necesidades cotidianas de los vecinos.

La Municipalidad de Villa Cañás adquirió una motoniveladora 0 kilómetro que será destinada a fortalecer los servicios públicos y optimizar las tareas de conservación de la infraestructura.

Según se informó, el nuevo equipo permitirá mejorar los trabajos de nivelado y acondicionamiento de calles, el mantenimiento de caminos rurales y diferentes intervenciones tanto en el ejido urbano como en la zona suburbana.

El intendente Norberto Gizzi destacó que la compra implica “una inversión significativa” y remarcó que forma parte de una política de modernización del equipamiento. En esa línea, subrayó que el objetivo es ampliar la capacidad operativa para brindar prestaciones más eficientes a la comunidad.

Con esta incorporación, el parque automotor suma una herramienta clave para atender reclamos vinculados al estado de las calles y a la transitabilidad, un aspecto que impacta de manera directa en la vida diaria de vecinos y productores.