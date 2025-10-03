Villa Cañás: Trabajos de entubación en zona rural

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, junto con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa realizó trabajos de entubación en zona rural.

La obra se ejecutó en un camino ubicado entre Troffe y Ballesteros, sector por donde atraviesa el canal Paysandú.

Los trabajos consistieron en la colocación de una nueva línea de tubos y la construcción de cabezales que permiten el correcto paso del agua hacia el sistema de drenaje.

Este tipo de intervenciones resultan fundamentales para evitar el colapso de las alcantarillas, garantizar un flujo eficiente y mantener en condiciones los caminos rurales.