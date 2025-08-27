Villa Cañás: Trabajos de entubación en Calle 41 y Avenida 50

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con trabajos orientados a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En esta oportunidad, se realiza una obra de entubación en la intersección de Calle 41 y Avenida 50, zona del Barrio Los Nogales, donde se colocarán once tubos de hormigón.

Estas tareas tienen como finalidad optimizar el escurrimiento de agua y brindar una solución más eficiente al sistema de drenaje en ese sector de la ciudad.