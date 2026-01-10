Villa Cañás se suma al programa provincial Actitud Verano con la Colonia para Personas Mayores

La ciudad de Villa Cañás pondrá en marcha, desde el lunes 12 de enero, la Colonia de Verano para Personas Mayores, una propuesta destinada a promover el bienestar, la actividad física y la integración social de los adultos mayores, en el marco del programa provincial Actitud Verano 2026.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, en articulación con la Subsecretaría de Adultos Mayores del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y se desarrollará en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.

Las actividades se realizarán todos los lunes y miércoles, de 17.30 a 19.30, e incluirán propuestas físicas, recreativas y sociales pensadas especialmente para fomentar una vida activa, saludable y con fuerte impronta comunitaria.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse u obtener mayor información comunicándose al teléfono 3462-367404. La invitación está abierta a toda la comunidad mayor, que podrá disfrutar del verano, el movimiento y el encuentro en un espacio cuidado y al aire libre.

Un programa de alcance provincial

La colonia de Villa Cañás forma parte de Actitud Verano 2026, el programa impulsado por el Gobierno de Santa Fe que se desarrolla desde el 2 de enero y hasta el 15 de febrero en 79 localidades de la provincia, con el objetivo de promover el envejecimiento activo, la recreación y la socialización de las personas mayores de 60 años.

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano destacaron que se trata de una política pública orientada a garantizar espacios de participación, cuidado y disfrute, fortaleciendo los vínculos comunitarios y la calidad de vida de las personas mayores. En la edición anterior, el programa superó los 5.000 participantes, consolidándose como una de las propuestas más convocantes del verano santafesino.

Las colonias contemplan al menos dos encuentros semanales, con actividades recreativas, deportivas y de integración, desarrolladas en piletas y predios especialmente acondicionados, generando ámbitos que favorecen la autonomía, el bienestar físico y emocional, y previenen situaciones de aislamiento social.

Con su incorporación al programa, Villa Cañás reafirma su compromiso con la promoción de políticas activas destinadas a las personas mayores, sumándose a una red provincial que apuesta al encuentro, la salud y la participación comunitaria durante el verano.