Villa Cañás: Se publicó el padrón provisorio de postulantes para las viviendas

La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informó que ya se encuentra disponible el padrón provisorio de postulantes para el sorteo de las viviendas que se están construyendo en Villa Cañás.

El listado puede consultarse al final de esta nota o en la página oficial del Gobierno de Santa Fe y también en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad. Fue confeccionado a partir de las declaraciones juradas que cada inscripto presentó en el registro digital de acceso a la vivienda.

Según lo informado, los postulantes que cumplen con los requisitos figuran en el padrón con la observación “Apto para sorteo”, mientras que quienes no reúnen las condiciones aparecen con la causal correspondiente de no aptitud.

En los casos en que no se registre la condición de “Apto”, los interesados podrán solicitar un turno en la Secretaría de Acción Social para el jueves 9 de octubre, día en que personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Calle 53 Nº525. Allí se desarrollará la instancia de apelaciones, última oportunidad para revisar la causal de exclusión antes del sorteo.

Se recuerda que a la audiencia deberá concurrir al menos uno de los titulares con la documentación necesaria para fundamentar la modificación de su situación. No obstante, desde el organismo aclararon que aquellas solicitudes que figuren con la causal “No actualizó datos” no podrán ser modificadas en esta etapa.

Padrón Provisorio