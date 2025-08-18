Villa Cañás: Se emplazó el Cañón de Paysandú en homenaje al General San Martín

La Municipalidad de Villa Cañás colocó en la Plaza 9 de Julio el Cañón de Paysandú, un objeto histórico que fue donado por las familias propietarias del campo Paysandú y restaurado en homenaje al General José de San Martín, al cumplirse 175 años de su paso a la inmortalidad.

La inauguración se realizó el domingo 17 de agosto con una emotiva ceremonia en la plaza central, que contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete y vecinos de la ciudad.

El proceso de recuperación y restauración del cañón estuvo a cargo del personal del Taller de Herrería Municipal, quienes trabajaron con dedicación para devolverle su integridad y preservar esta pieza histórica de 1825.

Durante el acto, el intendente Gizzi agradeció a las familias de Antonio Bolognese, Osvaldo Rinaldi, José Novell y Mateo Jakas por la donación, destacó el excelente trabajo que realizaron los herreros Fernando y Leonel Hipólito y valorizó la figura del General Don José de San Martín, padre de la Patria.