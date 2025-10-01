Villa Cañás: Scaglia presentó en un nuevo esquema habitacional con Créditos Nido

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, visitó la ciudad de Villa Cañás, donde junto al intendente Norberto Gizzi, el ministro de obras públicas Lisandro Enrico y a la directora provincial de Vivienda, Nadia Montes, se anunciaron nuevas políticas habitacionales que incluyen la construcción de 45 viviendas, de las cuales 15 serán adjudicadas bajo la modalidad del Crédito Nido, una nueva línea de financiamiento que busca reinvertir los fondos en más desarrollos habitacionales en la provincia.

Durante el acto, Gizzi repasó el proceso de urbanización que ha transformado a la localidad en los últimos años. “Cuando iniciamos la gestión pensamos que la gente tenía que tener terreno. Hoy podemos decir que se vendieron más de 300 terrenos a 300 familias y que en Villa Cañás se consolidaron cuatro barrios gracias a ese esfuerzo conjunto”, afirmó. El intendente recordó los diferentes programas nacionales y provinciales que se articularon para dotar de infraestructura a los lotes, aunque señaló que hubo momentos en los que las gestiones quedaron paralizadas.

En ese sentido, destacó la decisión del actual gobierno provincial de retomar las obras y poner en marcha un sistema innovador. “Hoy esto es una realidad. Se va a implementar un nuevo sistema pionero en Villa Cañás: 15 viviendas se sortearán a través del Crédito Nido, que generará entre 800 y 1.000 millones de pesos que volverán a la provincia para construir casas en otras localidades”, indicó Gizzi, quien agradeció la presencia de Scaglia y el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro.

Por su parte, la directora de Viviendas, Nadia Montes, explicó el alcance del nuevo esquema. “Estamos muy orgullosos porque hoy lanzamos la línea 3 de Crédito Nido. Venimos trabajando con las líneas 1 y 2, que ya entregaron 23.000 millones de pesos. Esta línea es innovadora porque se destina específicamente a un plan habitacional que contempla 45 viviendas, de las cuales 15 serán para Crédito Nido”, detalló.

Montes precisó que la inscripción ya está disponible en el sitio web de la provincia y del Banco Municipal. El 17 de octubre se realizará el sorteo de los preseleccionados: se adjudicarán 15 titulares y 10 suplentes, quienes deberán cumplir con los requisitos del crédito y las condiciones crediticias establecidas. Ese mismo día también se sortearán las 30 viviendas restantes mediante el sistema convencional.

El acto concluyó con la firma de los convenios y un fuerte respaldo político a la iniciativa, que no solo dará respuesta a la demanda habitacional en Villa Cañás, sino que también busca convertirse en un modelo replicable en otras localidades santafesinas.