Villa Cañás: Registro de oposición para obras de pavimentación y cordón cuneta

La Municipalidad de Villa Cañás informa que se encuentra abierto el registro de oposición para las obras reguladas en la ordenanza N°1366/25.

Artículo primero: “Pavimentación de calles urbanas” a ser ejecutada en las siguientes calles: Calle 61 entre 56 bis y 58; Calle 65 entre 52 y 56; Calle 57 entre 40 y 42; Calle 53 entre 70 y 68; Calle 66 entre 55 y 57; Calle 63 entre 54 y 56; intersección de Calle 53 y 68; intersección de Calle 49 y 44 bis; intersección de Avenida 50 y Calle 71.-

Artículo segundo: “cordón cuneta” a ser ejecutada de acuerdo con el detalle siguiente: Calle 69 entre 58 y 52; Calle 56 bis entre 69 y 71; Calle 54 entre 69 y 71; Calle 71 entre 54 y 50; Calle 38 entre 59 y 61; Calle 36 entre 55 bis y 53; intersección de Calle 56 bis y 69; intersección de Calle 56 y 69; intersección de Calle 54 y 69; intersección de Calle 54 y 71; intersección de Calle 36 y 53; intersección de Calle 38 y 61.-

El mismo se encuentra a disposición de los interesados en la mesa de entradas del Municipio desde el 15 de septiembre y hasta el 26 de septiembre, inclusive.

Ordenanza 1366/25