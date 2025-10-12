Villa Cañás: Reducción de calzada en Ruta 94 por obras de construcción de dársenas

La Municipalidad de Villa Cañás informó que, a partir de este lunes 13 de octubre, se producirá una reducción de calzada sobre la Ruta Provincial 94, en el tramo comprendido desde la rotonda de ingreso a la ciudad hasta el Club Studebaker (Avenida 50), debido al inicio de las obras para la construcción de dársenas en los cruces con Avenida 59 y Avenida 64.

La intervención forma parte del convenio firmado entre el Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad, destinado a mejorar los accesos a la ciudad y fortalecer la seguridad vial en uno de los sectores de mayor circulación vehicular. Según se detalló, los trabajos serán ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas local, con financiamiento aportado por el gobierno provincial.

Desde el Municipio señalaron que estas nuevas dársenas permitirán ordenar el tránsito de ingreso y egreso, reduciendo riesgos de siniestros y brindando mayor comodidad tanto a automovilistas como a transportistas. La obra se enmarca en un plan integral de mejora de la Ruta 94, que en los últimos meses incluyó tareas de repavimentación y bacheo en distintos tramos del corredor.

Mientras se desarrollen los trabajos, la circulación se verá restringida, por lo que se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y acatar las indicaciones del personal de obra.

La Ruta Provincial 94 constituye un eje estratégico para la comunicación del sur santafesino, conectando localidades como Teodelina, Villa Cañás y Santa Isabel, además de vincular con la Ruta Nacional 8. Su mantenimiento y modernización han sido históricamente demandados por vecinos y autoridades locales, ante el deterioro progresivo que presentaba la traza.

Con la ejecución de estas nuevas obras, Villa Cañás avanza en la consolidación de accesos más seguros y funcionales, acompañando el desarrollo urbano y el crecimiento sostenido del tránsito vehicular en la región.