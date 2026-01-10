Villa Cañás: Recuperan una motocicleta robada y notifican a un menor

Personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída de la vía pública, tras la denuncia realizada por un vecino que advirtió el faltante de su rodado, el cual se encontraba estacionado con la llave colocada.

A partir del relevamiento de las cámaras del sistema de videovigilancia municipal, los efectivos pudieron reconstruir el recorrido realizado por la motocicleta luego del hecho, lo que permitió identificar al presunto autor y avanzar con la localización del vehículo.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de una motocicleta marca Keller, de 110 centímetros cúbicos, de color rojo, que fue reconocida como la unidad denunciada.

Intervino el Juzgado de Menores, que dispuso el secuestro formal del rodado y la imputación del menor involucrado.

Posteriormente, el joven fue entregado a su progenitora para su guarda y custodia, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.