Villa Cañás: Recuperan motocicleta robada y notifican a un joven por encubrimiento

Villa Cañás: Recuperan motocicleta robada y notifican a un joven por encubrimiento

En la madrugada del lunes 8 de septiembre, personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás recuperó una motocicleta Yamaha YBR 125 cc que había sido denunciada como sustraída el pasado 18 de agosto en Elortondo.

El rodado fue detectado en inmediaciones de la terminal de ómnibus, donde se identificó a un joven de 21 años que la conducía. Tras constatar que los guarismos coincidían con la denuncia, la moto fue secuestrada de manera preventiva.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, al conductor se le inició causa por encubrimiento y, cumplimentados los recaudos legales, recuperó la libertad.

