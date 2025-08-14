Villa Cañás: Primer Encuentro Participativo del Programa Planificar Santa Fe

Se realizó el miércoles 13 de agosto en la ciudad el primer encuentro participativo del Programa Planificar Santa Fe Región Sur, organizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe junto a la Facultad Regional de Venado Tuerto de la UTN, el Consejo Federal de Inversiones y la Municipalidad de Villa Cañás.



La actividad se realizó en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS) y contó con la participación de integrantes del Gabinete Municipal y de vecinos de la ciudad.

El programa busca establecer un marco normativo y operativo que articule la sostenibilidad ambiental y social del territorio con la formulación de planes de ordenamiento territorial.

Su valor está en que ayuda a tomar decisiones: dónde se puede construir, qué zonas deben protegerse, dónde es mejor ubicar escuelas, hospitales, parques o industrias. Es decir, evita el crecimiento desordenado, los conflictos por el uso del suelo y los problemas ambientales.