Villa Cañás: Ponen en valor el salón de deportes del Prado Español

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Deportes, realiza tareas de refacción en el Salón de Deportes del Predio Prado Español, con el objetivo de mejorar y poner en valor este espacio.

Las obras incluyen el revoque de paredes internas y externas, además de la colocación de nuevas puertas y ventanas, que se suman a la construcción de los nuevos baños y a las divisiones con paneles de durlock que se llevaron adelante por intermedio del curso de Construcción en seco, organizado por la Dirección de Producción y Empleo.

Estos trabajos buscan optimizar las condiciones edilicias y brindar mayor comodidad a quienes desarrollan actividades deportivas, recreativas y sociales en el lugar.







