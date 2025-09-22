Villa Cañás: Nueva obra de desagüe

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, con el acompañamiento del Gobierno provincial continúa con las obras de desagües proyectadas.

En esta oportunidad se realizan trabajos en Calle 71, a la altura de Los Quebrachos, donde se colocan módulos premoldeados que fueron construidos por personal municipal en la Planta Hormigonera.

Las tareas forman parte de un plan integral de mejoras en el sistema de desagües pluviales que lleva adelante el Municipio a través del Programa de Obras Urbanas (POU), con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.



