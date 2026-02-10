Villa Cañás mejora el drenaje y la circulación con obras en Calle 71

Avanzan la entubación en la esquina de 56 y la construcción de badenes en 54. Las intervenciones buscan prevenir anegamientos, ordenar el escurrimiento del agua de lluvia y brindar mayor seguridad para quienes transitan el sector.

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ejecuta trabajos de infraestructura vial y pluvial sobre Calle 71, en puntos considerados clave para el drenaje del barrio.

En la intersección con Calle 56 se llevó adelante una obra de entubación que incluyó la colocación de nuevos conductos. El objetivo es mejorar el escurrimiento, optimizar el sistema de drenaje y reducir el riesgo de acumulación de agua durante lluvias intensas.

Por otra parte, en la esquina de 71 y 54 se construyen badenes. Estas estructuras permitirán encauzar el agua superficial, aportar previsibilidad a la circulación vehicular y favorecer una transitabilidad más segura para vecinos y conductores.

Desde el gobierno local indicaron que este tipo de intervenciones apuntan a resolver inconvenientes históricos vinculados al comportamiento del agua en jornadas de precipitaciones, al tiempo que consolidan mejoras permanentes en la infraestructura urbana del sector.