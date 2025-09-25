Villa Cañás: Mantenimiento de caminos rurales y colocación de tubos

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de las Secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, continúa con diferentes trabajos en zona rural, con el objetivo de optimizar y garantizar la transitabilidad.

Las tareas incluyen mantenimiento, repaso y nivelado de distintas trazas, como así también la colocación de tubos de hormigón, en este caso en la zona comprendida entre la “curva de Zallio” y Haras La Quebrada (se instalaron nueve piezas, que representan un total de 9 metros).



Estas intervenciones resultan fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y asegurar un tránsito más seguro.

El intendente Norberto Gizzi expresó que “el mantenimiento de los caminos rurales es clave no solo para la producción agropecuaria, sino también para los vecinos que a diario transitan y necesitan contar con accesos en buenas condiciones”. Además, destacó y agradeció la colaboración de los productores rurales para llevar adelante los trabajos.



