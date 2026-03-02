Villa Cañás: Llega la 24ª Feria Nacional de Artesanos con el cierre de Los Totora

El sábado 7 y domingo 8 de marzo se desarrollará en Villa Cañás la 24ª edición de la Feria Nacional de Artesanos, uno de los encuentros culturales más convocantes de la región. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Villa Cañás, tendrá entrada libre y gratuita y se llevará a cabo en el Predio Mirtha Legrand – Escenario “Los 3 Maestros”.

La tradicional fiesta cañaseña combinará durante dos jornadas la exposición y venta de artesanías con una variada programación artística. El cierre musical, previsto para el domingo 8, estará a cargo de Los Totora, reconocida banda de cumbia pop formada en la ciudad de La Plata a fines de 2002 por un grupo de amigos que comenzaron a tocar con el objetivo de divertirse y que, con el paso del tiempo, se consolidaron como uno de los nombres fuertes del género a nivel nacional.

Grilla artística para ambas jornadas

La actividad artística comenzará el sábado 7 a las 19 horas, con la presentación de Ritmos con Samy, Angelina Magorano, Stanly Mados (tributo a Divididos), Nicolás Armayor y el cierre a cargo de La Nueva Cumbia.

El domingo 8, desde las 17 horas, subirán al escenario Nendivei, Academia Celeste y Blanco, Hele, Nico y Pablo; Brenda Miguel, La India Hernández, Umbela y, como broche de oro, Los Totora.

De esta manera, la Feria no sólo funcionará como espacio de encuentro para artesanos de distintos puntos del país, sino también como vidriera para artistas locales y regionales, en una programación pensada para públicos de todas las edades.

Participación de los clubes y servicio de buffet

Al igual que en años anteriores, el buffet oficial estará a cargo de los tres clubes de Villa Cañás: Sportsman, Studebaker e Independiente. Esta modalidad permite que las instituciones deportivas locales participen activamente del evento y obtengan recursos a través del servicio gastronómico.

Con entrada libre y gratuita, una grilla artística diversa y el cierre de un grupo de alcance nacional, la 24ª Feria Nacional de Artesanos se perfila como uno de los principales eventos culturales del calendario 2026 en Villa Cañás y la región.