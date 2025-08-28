Fuego
Regionales

Villa Cañás: La Preselección Argentina de Básquet U17 entrenó en Sportsman y disputó un amistoso

Publicado el
Villa Cañás: La Preselección Argentina de Básquet U17 entrenó en Sportsman y disputó un amistoso

El intendente Norberto Gizzi, acompañado por el director de Deportes municipal, Leonardo Moyano, recibieron al plantel y al cuerpo técnico de la Preselección Argentina de Básquet U17, que entrena esta semana en la cancha del Club Sportsman como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano previsto para octubre. La visita incluyó un reconocimiento institucional y la confirmación de que Villa Cañás será sede de uno de los Campus de Desarrollo regionales que se realizarán durante agosto y septiembre.

En el recibimiento estuvieron presentes los entrenadores Leonardo Gutiérrez y Mauro Polla. Sobre la llegada del equipo, el intendente destacó: “Momento histórico para el deporte cañaseño. Es un honor y un orgullo que un seleccionado nacional llegue a nuestra ciudad para entrenar rumbo a un torneo tan importante. También es un privilegio contar con la presencia de uno de sus entrenadores, Leo Gutiérrez, medallista olímpico en Atenas 2004 y Pekín 2008, integrante de la Generación Dorada y múltiple campeón de la Liga Nacional. Felicitaciones a la subcomisión del Tren Blanco por este logro que demuestra el gran trabajo y esfuerzo que realizan día a día para que este hermoso deporte siga creciendo”.

Amistoso en Sportsman

Como parte de la preparación, en la noche del miércoles 27 de agosto, la Preselección Argentina U17 disputó un partido amistoso en el estadio de Sportsman frente al Club Centenario de Venado Tuerto, encuentro que comenzó a las 21. Vecinos de la ciudad y de la región asistieron para presenciar el espectáculo y acompañar a los jóvenes talentos que integran el proyecto nacional.

Distinciones institucionales

En el marco de la actividad, el intendente Gizzi otorgó reconocimientos formales: mediante los decretos N°172/2025 y N°173/2025, declaró a Leonardo Gutiérrez “Ciudadano Ilustre de la ciudad de Villa Cañás” y al plantel U17 como “Huésped de honor”, respectivamente. El acto subrayó, según las autoridades, la relevancia del evento para la comunidad y para el desarrollo del básquet local.

Campus de Desarrollo y rumbo al Sudamericano

Durante agosto y septiembre se llevarán a cabo dos Campus de Desarrollo regionales con el objetivo de observar a la mayor cantidad de jugadores posible y conformar la preselección rumbo al certamen de octubre, que otorgará tres plazas para la AmeriCup del año próximo. Uno de esos campus se realizará en Villa Cañás.

Los Campus de Desarrollo comprenden una metodología de doble turno durante cuatro jornadas: por la mañana se realizarán evaluaciones y trabajos de técnica individual, mientras que por la tarde se trabajará en la construcción colectiva y en acciones de juego. En base a lo evaluado en estos campamentos se conformará una preselección de 16 jóvenes, que posteriormente entrenará en dos períodos intensivos de entre 10 y 12 días para llegar en óptimas condiciones al Campeonato Sudamericano.

La llegada de la preselección y la realización de uno de los campus en Villa Cañás fueron valoradas por las autoridades locales como un impulso para la práctica deportiva en la ciudad y como un reconocimiento al trabajo de las instituciones y de la subcomisión de básquet del Club Sportsman. Según señalaron desde la Municipalidad, las actividades continuarán a lo largo de las próximas semanas conforme al calendario de entrenamientos y evaluaciones dispuesto por la dirigencia nacional.

