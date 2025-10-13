Villa Cañás: La municipalidad continúa con obras de entubación en zona rural

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de las Secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, continúa llevando adelante trabajos de entubación en distintos puntos de la zona rural, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el mantenimiento de los caminos.

En esta oportunidad, las tareas se realizaron en el sector Este, camino hacia Campo Chapino, donde se colocó una nueva línea de tubos para facilitar el drenaje del agua y evitar anegamientos.

Además, se llevó a cabo una reparación en una entubación existente en un tramo de la Ruta 7S entre Villa Cañás y Puente la Grigera, donde se realizaron trabajos de reacondicionamiento para restablecer el correcto funcionamiento del sistema.