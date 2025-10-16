Villa Cañás: La municipalidad comenzó con la construcción de dos dársenas sobre Ruta 94

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha la construcción de dos nuevas dársenas sobre la Ruta Provincial N°94.

Una de ellas se está ejecutando en la intersección con Avenida 64, mientras que la otra se realiza en el ingreso por Avenida 59.

Estas obras, que se llevan adelante junto a la Dirección Provincial de Vialidad, tienen como objetivo mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación vehicular en los accesos a la ciudad.



Los trabajos incluyen tareas de movimiento de suelo, nivelación y colocación de hormigón elaborado.

El intendente Norberto Gizzi destacó la importancia de estas intervenciones: “Son obras muy necesarias que aportan orden y seguridad en los ingresos a Villa Cañás. Trabajamos de manera coordinada con la Dirección de Vialidad Provincial para seguir mejorando la infraestructura y brindar mayor comodidad a quienes transitan por la ruta y acceden a nuestra ciudad”, expresó.

Vale destacar que durante la ejecución de las obras habrá una reducción de calzada sobre la Ruta 94, por lo tanto, desde el Municipio se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos.