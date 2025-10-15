Villa Cañás: Jornada de recolección de envases de fitosanitarios

Se realizó una nueva jornada de recolección de envases vacíos de fitosanitarios en nuestra ciudad, organizada por Campo Limpio con la colaboración de la Municipalidad de Villa Cañás.

La actividad se desarrolló en la Cooperativa Federada de Villa Cañás, en la planta ubicada sobre la Ruta Provincial N°94, donde productores y aplicadores se acercaron para entregar alrededor de 13 mil kilos de bidones correctamente lavados y perforados.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que contribuyen al manejo responsable de los residuos agrícolas y a la protección del entorno rural.

“Campo Limpio” es una organización que tiene como misión diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental que permita recuperar los envases vacíos de fitosanitarios utilizados en el campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.