Villa Cañás invita a disfrutar de su 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre

La ciudad de Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de su ya tradicional encuentro cultural y gastronómico: la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre, que se realizará el próximo domingo 21 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand y en el Escenario “Los 3 Maestros”, a partir de las 10.30 horas.

Organizado por la Municipalidad de Villa Cañás, el evento reunirá a panaderos, emprendedores y artesanos locales, quienes ofrecerán no solo las clásicas empanadas de hojaldre —sello distintivo de la ciudad— sino también una amplia variedad de productos elaborados con esta tradicional técnica de pastelería.

La propuesta contará con la participación de instituciones educativas, que se sumarán con distintas actividades. El inicio estará marcado por un desfile alusivo a la paz mundial, pensado como un gesto integrador para toda la comunidad.

La jornada estará acompañada de un variado programa artístico y musical, con presentaciones de Fuerza Joven, Campirano, un coro integrado por alumnos de 7º grado, dos dúos de la Escuela Nacional, Samy en ritmos, Enredarte con gimnasia artística, Espacio Freya, Raíces del Arte, la Academia Celeste y Blanco, el grupo de danzas del Centro de Jubilados de PAMI “Vivir con Alegría”, además de los talleres culturales municipales de danza española, percusión, órgano, ritmos urbanos, teatro, canto, guitarra y danza árabe. También dirá presente la poeta Ana Morey, con una lectura de su obra.

A estas propuestas se sumará una feria de artesanos y emprendedores de Villa Cañás y la región, stands de instituciones educativas, intermedias y deportivas de la ciudad, y espacios de juegos recreativos para toda la familia.

De esta manera, la Fiesta de la Empanada de Hojaldre se consolida como un espacio de encuentro que combina gastronomía, arte y cultura, reafirmando la identidad local y el espíritu participativo de la comunidad cañaseña.



