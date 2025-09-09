Villa Cañás: Inscripción para el sorteo de las 45 viviendas

La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informa que se encuentra abierta la inscripción y actualización de datos para participar del sorteo de viviendas en la ciudad de Villa Cañás.

Los interesados tienen tiempo de anotarse o actualizar datos hasta el 30 de septiembre inclusive y deben hacerlo a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda en www.santafe.gob.ar/rdav/

Aquellas personas que estén anotadas recibirán un email por parte de la provincia.

Por consultas o asistencia para completar el trámite pueden dirigirse a la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

REQUISITOS

Para participar del sorteo de viviendas es necesario ser ciudadano argentino o extranjero naturalizado, no ser propietario de inmuebles, ni haber sido beneficiario de viviendas otorgadas por el gobierno provincial/municipal en los últimos 10 años y residir o trabajar desde al menos dos (2) años en la localidad de Villa Cañás.

Es obligatorio conformar un grupo familiar, en el que al menos dos personas estén unidas en matrimonio o unión convivencial, ser padre o madre con hijos, hermanos o abuelos con nietos. Además, el titular y co-titular de la ficha de inscripción no debe revestir carácter de deudor alimentario, ni poseer causas por concurso o quiebra y no tener antecedentes penales.

Por último, los miembros en su conjunto, deben reunir un mínimo de ingresos mensuales y demostrables de $972.000 y un máximo de $2.899.900 (debiendo corresponder el 75% de dichos montos a la suma de los ingresos del titular y cotitular). Serán considerados como ingresos válidos: salario, monotributo, autónomos, jubilación, pensión y Asignación Universal por Hijo, entre otros subsidios.

IMPORTANTE: Recuerde aceptar la Declaración Jurada al final de inscripción, ya que este requisito es condición necesaria y obligatoria para que una inscripción pueda ser evaluada por el sistema.