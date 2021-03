Villa Cañás: Hallan muerto a un joven en zona rural

Un joven de 24 años (Brian B.) fue encontrado sin vida pasada la medianoche en una quinta y se investiga si se trata de un hecho violento.

Al respecto el fiscal Dr. Eduardo Lago informó que luego se realice la autopsia se podrán determinar las causas del deceso donde hasta el momento no hay muchos elementos que lo puedan establecer.

Según se pudo constatar el joven se encontraba solo en una zona de quintas, no urbana, en donde no hay cámaras que pudieran registrar lo acontecido, ya que según la investigación no hay huellas que demuestren que haya habido otra persona, salvo sus familiares, según expreso el fiscal en declaraciones radiales.

Para tener más indicios se esperan los resultados de la autopsia que serán al final del día de hoy.

Nota en desarrollo

Con información de Radio Jota 98.3

