Villa Cañás: Gran jornada de Cicloturismo

Con la participación de ciclistas de nuestra ciudad y la región se realizó ayer el Cicloturismo 2025, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás.

La actividad recreativa se desarrolló sobre un recorrido de 40 kilómetros en velocidad controlada por diferentes caminos rurales y calles de la ciudad. Tuvo como punto de largada y llegada el escudo de la ciudad, con una parada intermedia en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.



Además, hubo sorteos de premios, gentileza de las casas comerciales El Dinámico, F21, Sportivo, Polylan, Delizie della Nonna y Blanquerías Caty, a quienes agradecemos por el acompañamiento.

La jornada se vivió en un clima de camaradería y entusiasmo, reafirmando el interés de la comunidad por las actividades deportivas y al aire libre que promueven hábitos saludables y la integración regional.