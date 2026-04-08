Villa Cañás: Gizzi se reunió con el ministro de Ambiente para avanzar en la erradicación del basural a cielo abierto

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados a la gestión integral de residuos y mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron la erradicación del basural a cielo abierto y la implementación de un relleno sanitario, dos iniciativas consideradas estratégicas para fortalecer el manejo de los residuos sólidos urbanos y reducir el impacto ambiental en la localidad.

En ese marco, se destacó la necesidad de continuar articulando acciones entre el gobierno local y el provincial para impulsar políticas públicas que promuevan el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible, con eje en soluciones de largo plazo para el tratamiento de los residuos.

Desde el municipio señalaron que el trabajo conjunto permitirá avanzar en herramientas y proyectos que mejoren la gestión ambiental, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos de Villa Cañás.

De la reunión también participaron el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera, quienes acompañaron al intendente en el análisis de las iniciativas que se buscan implementar en la ciudad.