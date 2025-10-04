Villa Cañás: Galnares homenajeó a José María Novell y ratificó su compromiso con las instituciones

La diputada provincial Sofía Galnares encabezó el martes último una jornada de actividades en Villa Cañás junto al intendente Norberto Gizzi y autoridades locales, donde distinguió a referentes comunitarios, visitó escuelas y clubes, y mantuvo reuniones con distintos actores de la comunidad.

Uno de los momentos más emotivos de la recorrida tuvo lugar en la Sociedad Española de Villa Cañás, donde la diputada Galnares entregó una declaración de interés, una bandera de ceremonia y un reconocimiento especial a José María Novell, por su trayectoria, dedicación y compromiso con la institución durante más de 40 años.

Acompañada por la tesorera Susana Fiol, la legisladora expresó: “Homenajear a quienes sostienen el trabajo comunitario es reconocer la identidad y la historia de cada pueblo”.

Territorio y cercanía

La jornada había comenzado en la Comisaría 6°, donde Galnares entregó una bandera de ceremonia gestionada por el intendente Tito Gizzi. Allí estuvieron presentes el concejal Guillermo Gallo, la comisaria Carina Ferreyra y el subcomisario Sebastián Ochoa. En ese marco, la diputada destacó: “Este símbolo reafirma el valor de la institucionalidad y nuestra cercanía con quienes cuidan la comunidad”.

Luego, la legisladora visitó la EESOPI Nº 3004 “Colegio San José”, distinguida con una declaración de interés por ser la primera escuela de Latinoamérica en incorporar una profesora creada con inteligencia artificial, llamada “Zoe”. Participaron Tito Vergé, la concejal Mariana Molina, la directora Gabriela Farina y la vicedirectora María Bonnot. Galnares señaló allí que “apostar a la innovación educativa es fundamental para responder a las demandas del futuro”.

La recorrida incluyó también el acompañamiento al deporte local: Galnares visitó el Club Studebaker, guiada por su presidente Marcelo Compañs y la secretaria Soledad Fiol, y el Club Sportsman C. S. y D., donde fue recibida por el presidente Javier Passuello. Allí entregó una ayuda económica destinada a la categoría sub 16 de hockey, que próximamente participará en un torneo regional.

Al cerrar la jornada, Galnares reafirmó su línea de trabajo: “Mi meta es estar al lado de cada institución y gestión local para que las necesidades y propuestas de hoy, pronto se vean hechas realidad”.