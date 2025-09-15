Villa Cañás: El municipio reparó caminos rurales dañados por las lluvias

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó trabajos de mantenimiento y reparación de diferentes caminos rurales que habían resultado afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

Los sectores intervenidos fueron: Este (zona campo Quirno y Chapino), Norte (zona Centenario y Cargill), Oeste (zona campo Troffe), Sur (zona Bellesteros, Las Marías y Zumbadores).

Se hicieron tareas de nivelado y se colocaron tubos de hormigón en puntos estratégicos, con el objetivo de garantizar la transitabilidad en sectores que habían quedado prácticamente intransitables y mejorar el escurrimiento del agua.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas intervenciones para asegurar el normal desarrollo de la actividad productiva y facilitar el traslado de vecinos y transportistas que diariamente utilizan la red vial rural. Además, agradecieron a productores que colaboraron en la ejecución de algunos trabajos.