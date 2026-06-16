Villa Cañás: El municipio firmó un convenio para impulsar actividades recreativas destinadas a adultos mayores

El acuerdo, suscripto en el marco de un programa provincial, permitirá desarrollar talleres y propuestas recreativas, deportivas y culturales orientadas a fortalecer el bienestar integral, la socialización y la calidad de vida de las personas mayores.

Un programa para promover el bienestar integral

El intendente Norberto Gizzi y el secretario de Economía, Oscar Caffa, participaron de la firma del convenio correspondiente al Programa de Recreación para Adultos Mayores, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Políticas Sociales e Integración Social.

El acuerdo permitirá avanzar en la implementación de talleres y actividades recreativas, deportivas y culturales destinadas a personas mayores, con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación y acompañamiento comunitario.

Actividades para fortalecer la socialización

Según se informó oficialmente, la propuesta busca promover y fortalecer el bienestar integral de los adultos mayores, favoreciendo la socialización y el desarrollo de actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

En ese sentido, el programa apunta a ofrecer alternativas que no sólo permitan ocupar el tiempo libre, sino también sostener vínculos, estimular la participación activa y acompañar procesos vinculados al envejecimiento saludable.

Una política pública con mirada comunitaria

La firma del convenio se enmarca en una política provincial orientada a ampliar las oportunidades de participación para personas mayores en distintas localidades santafesinas. A través de este tipo de acuerdos, los municipios pueden incorporar propuestas específicas que contemplen la recreación, la actividad física, la cultura y el encuentro social como herramientas de inclusión.

Desde el municipio destacaron la importancia de contar con programas que permitan generar espacios sostenidos de acompañamiento para la tercera edad, especialmente en una etapa de la vida en la que la integración social, la actividad cotidiana y la contención comunitaria cumplen un rol clave.

Con la puesta en marcha del convenio, se espera avanzar en la organización de las distintas actividades previstas, destinadas a consolidar una agenda de participación para adultos mayores y fortalecer su presencia en la vida social de la comunidad.