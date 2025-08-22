Fuego
Regionales

Villa Cañás: El municipio entregó 19.381 kilos de materiales reciclables

Villa Cañás: El municipio entregó 19.381 kilos de materiales reciclables

La Municipalidad de Villa Cañás, a través del Programa Yo Reciclo, realizó una nueva entrega de materiales reciclables, que habitualmente son depositados en los Puntos Verdes ubicados en diferentes sectores de la ciudad.

Se enviaron a una recicladora de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, un total de 19.381 kilos de residuos recuperados: 14.400 kilos de vidrio, 2.740 kilos de cartón y 2.241 kilos de plástico.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y sigue promoviendo la separación en origen y la correcta disposición de los residuos, entendiendo que son un recurso valioso que pueden volver a incorporarse en nuevos procesos productivos.

Vale destacar que el dinero obtenido a través de estas entregas se utiliza para la compra de juegos infantiles y para realizar mejoras en plazas, parques y diferentes espacios públicos.

