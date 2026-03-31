Villa Cañás: El municipio avanza con trabajos de bacheo en Avenida 51 y 64

La Municipalidad de Villa Cañás lleva adelante trabajos de bacheo en la intersección de Avenida 51 y Avenida 64, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en uno de los sectores de circulación de la ciudad.

Las tareas son ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas e incluyen la remoción del pavimento deteriorado y la posterior colocación de una nueva capa de hormigón elaborado, una intervención habitual en este tipo de obras que permite recuperar la calzada y prolongar su vida útil.

Desde el municipio indicaron que, debido a las características del trabajo y al tiempo necesario para el correcto fraguado del material, el tránsito permanecerá reducido en la zona durante aproximadamente un mes. En ese sentido, se solicita a vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector.

La intervención forma parte de las tareas de mantenimiento urbano que se realizan de manera periódica en distintos puntos de Villa Cañás, con el propósito de sostener en condiciones la infraestructura vial y mejorar la seguridad en la circulación diaria.