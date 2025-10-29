Villa Cañás: El municipio avanza con las dársenas y trabajos de entubación

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, continúa ejecutando distintas intervenciones viales que apuntan a mejorar la infraestructura urbana y rural de la ciudad.

Entre las principales acciones, avanza la construcción de las nuevas dársenas sobre la Ruta Provincial N°94, en los accesos por avenidas 59 y 64. Estas obras permitirán optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad de los conductores que transitan diariamente por la zona.

Desde el Municipio se informó que, durante la ejecución de los trabajos, se mantiene una reducción de calzada, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización dispuesta para evitar inconvenientes.

En forma paralela, equipos de las Secretarías de Obras Públicas y de Servicios Públicos desarrollan tareas de entubación en distintos caminos rurales. Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, garantizando un mejor tránsito y mantenimiento de los accesos productivos.

Las obras forman parte del plan de infraestructura que impulsa la gestión municipal para fortalecer la conectividad, la seguridad y el desarrollo urbano de Villa Cañás.