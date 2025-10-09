Villa Cañás: El municipio adquirió un tractor y una nueva niveladora de arrastre

La Municipalidad de Villa Cañás continúa sumando maquinarias a su parque automotor. A través del Fondo de Obras Menores, adquirió una nueva niveladora de arrastre hidráulica y un tractor Zanello 500 usado.

La niveladora permitirá reformar los trabajos en caminos rurales y seguir mejorando la transitabilidad y las condiciones de mantenimiento en la red vial.

Mientras que el tractor, al que se le adaptó una estructura de hierro “espejo”, será destinado al relleno sanitario para el movimiento y compactación de los residuos sólidos urbanos.

“Estas incorporaciones forman parte del compromiso del Municipio por mejorar los servicios, optimizar los recursos y fortalecer las tareas operativas en distintos sectores de la ciudad y la zona rural”, expresó el intendente Gizzi.