Villa Cañás: El Concejo Municipal tratará proyectos sobre movilidad eléctrica, inclusión en eventos y un encuentro de autos antiguos

La sesión ordinaria N° 670 se realizará este 8 de abril con tres temas centrales en el orden del día, entre ellos una solicitud de interés cultural y dos proyectos de ordenanza presentados por bloques legislativos.

El Concejo Municipal de Villa Cañás llevará adelante este 8 de abril la sesión ordinaria N° 670 correspondiente al 39° período legislativo, con un temario que incluye una petición de interés cultural y dos proyectos de ordenanza vinculados a la organización de eventos municipales y la regulación de la movilidad de vehículos eléctricos en la ciudad.

La jornada comenzará con el izamiento de la bandera a cargo del concejal José I. Rolando y finalizará con el arrío de la enseña nacional a cargo de la concejal Claudia Compañs.

Petición de interés cultural

Dentro de las notas recibidas, se analizará una solicitud presentada por la Peña El Negro para que se declare de interés cultural el 6° Encuentro de Autos Antiguos, una iniciativa que busca fortalecer las actividades sociales y recreativas de la comunidad y promover la participación de vecinos y visitantes en eventos tradicionales.

Proyectos de ordenanza

En el apartado de iniciativas legislativas, el bloque Más Para Santa Fe presentó un proyecto de ordenanza que propone la inclusión y rotación de animadores y locutores en los eventos municipales. La iniciativa apunta a garantizar una participación más equitativa en la contratación de servicios vinculados a la conducción de actividades oficiales y culturales organizadas por el municipio.

Por otro lado, el bloque de la Unión Cívica Radical impulsó un proyecto de ordenanza que busca regular la movilidad de vehículos eléctricos en la ciudad, una temática que cobra relevancia ante el crecimiento de este tipo de transporte y la necesidad de establecer normas de circulación, seguridad y convivencia vial.

Agenda legislativa local

La sesión refleja una agenda centrada en el desarrollo cultural, la organización de eventos públicos y la adaptación de la normativa local a nuevas formas de movilidad, temas que impactan de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos de Villa Cañás.

Se espera que los expedientes sean tratados durante la sesión ordinaria y, de contar con el acompañamiento de los concejales, puedan avanzar en su tratamiento legislativo en las próximas instancias del Concejo.