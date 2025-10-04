Villa Cañás: Detienen a un joven de 19 años y esclarecen una serie de hurtos

Personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás llevó adelante una investigación que permitió esclarecer una serie de hechos de hurto. Entre ellos, el robo de una camioneta Volkswagen Saveiro, que fue hallada horas más tarde abandonada sobre la Ruta Provincial 94.

Tras el relevamiento de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y declaraciones testimoniales, se logró identificar al presunto autor, un joven de 19 años.



En allanamientos realizados, se recuperaron varios de los elementos sustraídos, entre ellos herramientas, cuchillos y prolongaciones eléctricas, algunos entregados de manera voluntaria por familiares del involucrado.

Por disposición de la Fiscalía, el joven quedó detenido y se le formuló causa por hurto agravado, hurto simple, violación de domicilio y hurto automotor.