Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó en un comunicado dirigido a COEVICAL que el suministro eléctrico se verá interrumpido el domingo 31 de agosto de 2025, entre las 08:00 y las 10:30 horas, debido a trabajos de reforma y mantenimiento en la red de media tensión.

Según la notificación la suspensión del servicio es necesaria para ejecutar las tareas previstas. El texto advierte además que, “en caso de realizar algún trabajo en sus instalaciones, tomar los recaudos necesarios, porque se puede anticipar la reconexión sin previo aviso”.

La EPE aclaró que, si las condiciones meteorológicas impiden las tareas, el trabajo programado se postergará para la semana siguiente.

Recomendaciones a usuarios

Verificar y suspender cualquier tarea eléctrica programada durante el horario del corte.

Mantener dispositivos de emergencia (linternas, cargadores portátiles) a mano.

Desconectar equipos sensibles para evitar daños por posibles fluctuaciones al restablecerse el servicio.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de la EPE o consultar la página web oficial de la empresa.