Fuego
Separador
Regionales

Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

Publicado el
Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó en un comunicado dirigido a COEVICAL que el suministro eléctrico se verá interrumpido el domingo 31 de agosto de 2025, entre las 08:00 y las 10:30 horas, debido a trabajos de reforma y mantenimiento en la red de media tensión.

Según la notificación la suspensión del servicio es necesaria para ejecutar las tareas previstas. El texto advierte además que, “en caso de realizar algún trabajo en sus instalaciones, tomar los recaudos necesarios, porque se puede anticipar la reconexión sin previo aviso”.

La EPE aclaró que, si las condiciones meteorológicas impiden las tareas, el trabajo programado se postergará para la semana siguiente.

Recomendaciones a usuarios

  • Verificar y suspender cualquier tarea eléctrica programada durante el horario del corte.

  • Mantener dispositivos de emergencia (linternas, cargadores portátiles) a mano.

  • Desconectar equipos sensibles para evitar daños por posibles fluctuaciones al restablecerse el servicio.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de la EPE o consultar la página web oficial de la empresa.

Secciones relacionadas:, ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.2K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

5.9K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.1K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.6K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.4K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s
2.3K
Regionales

Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s

Subir