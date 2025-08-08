Villa Cañás: Convocan al Encuentro Participativo del Programa Planificar Santa Fe

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe junto a la Facultad Regional de Venado Tuerto de la UTN, el Consejo Federal de Inversiones y la Municipalidad de Villa Cañás invitan al encuentro participativo del programa Planificar Santa Fe Región Sur.

La actividad, libre y gratuita, se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto, de 13 a 15 horas, en las instalaciones del CAS (Club Argentino de Servicio).

El programa tiene como propósito establecer un marco normativo y operativo que articule la sostenibilidad ambiental y social del territorio con la formulación de planes de ordenamiento territorial.

Están convocados: instituciones públicas y privadas, productores, comerciantes, docentes, estudiantes, organizaciones sociales, referentes ambientales, vecinos y vecinas.