Villa Cañás: Continúan las obras de desagües para mejorar el escurrimiento del agua

Villa Cañás: Continúan las obras de desagües para mejorar el escurrimiento del agua

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas y con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, continúa ejecutando el plan de desagües proyectado para distintos sectores de la ciudad.

En esta etapa, los trabajos se concentraron en la intersección de las calles 42 y 71, en inmediaciones de la cancha del Club Independiente, donde se instalaron once módulos premoldeados construidos en la Planta Hormigonera municipal.

Las intervenciones forman parte del Programa de Obras Urbanas (POU), que impulsa un plan integral destinado a mejorar el sistema de escurrimiento pluvial y prevenir anegamientos en la zona urbana.

“Con estas obras bajamos en su totalidad el nivel del canal en toda su extensión para que el agua pueda correr de Norte a Sur”, explicaron desde la Secretaría de Obras Públicas, al subrayar la importancia de la intervención para optimizar la circulación del agua de lluvia.

