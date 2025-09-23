Villa Cañás: Continúa la inscripción para el sorteo de viviendas y habrá asesoramiento presencial

Hasta el próximo 30 de septiembre permanecerá abierta la inscripción y actualización de datos para participar del sorteo de viviendas en Villa Cañás. En este marco, mañana miércoles 24 a las 10.30 horas, personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo estará presente en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad para brindar asesoramiento y responder consultas de los vecinos interesados.

La inscripción se realiza de manera online a través del siguiente enlace oficial: https://www.santafe.gob.ar/rdav/

Requisitos para inscribirse

Entre las condiciones establecidas para participar del sorteo, se destacan:

Ser ciudadano argentino o extranjero naturalizado.

No poseer inmuebles ni haber sido beneficiario de planes de vivienda provinciales o municipales en los últimos diez años.

Residir o trabajar en Villa Cañás desde al menos dos años.

Conformar un grupo familiar (matrimonio o unión convivencial, padre/madre con hijos, hermanos, abuelos con nietos).

El titular y cotitular no deben figurar como deudores alimentarios, ni tener antecedentes penales, concursos o quiebras.

En cuanto a los ingresos, el grupo familiar deberá acreditar entre $972.000 y $2.899.900 mensuales, correspondiendo al menos el 75% de ese monto al ingreso conjunto de titular y cotitular. Se contemplan salarios, monotributo, autónomos, jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y otros subsidios.

Declaración jurada obligatoria

Desde la Dirección Provincial de Vivienda recordaron que, al finalizar la inscripción, es obligatorio aceptar la Declaración Jurada, condición indispensable para que el sistema evalúe la postulación.