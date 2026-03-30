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Villa Cañás: Colocaron nuevas luces LED en la plaza Luis Lavelli del barrio Fonavi

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Villa Cañás: Colocaron nuevas luces LED en la plaza Luis Lavelli del barrio Fonavi

La Municipalidad de Villa Cañás renovó el sistema de iluminación de la plaza del barrio Fonavi con la instalación de 12 luminarias LED y el recambio completo del cableado eléctrico, en el marco de un plan de mejora de los espacios públicos que busca reforzar la seguridad y el uso comunitario de las áreas verdes.

La intervención se realizó en la plaza Luis Lavelli, donde se reemplazó el antiguo sistema de iluminación por tecnología LED de mayor eficiencia energética y mejor calidad lumínica. Los trabajos incluyeron además la renovación integral del cableado, lo que permite optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y garantizar una mayor durabilidad de las instalaciones.

Villa Cañás: Colocaron nuevas luces LED en la plaza Luis Lavelli del barrio Fonavi

Desde el municipio señalaron que estas mejoras apuntan a brindar mayor seguridad y confort a los vecinos, especialmente durante las horas nocturnas, favoreciendo el uso del espacio público por parte de familias, jóvenes y adultos mayores.

La obra forma parte de un plan integral de puesta en valor de plazas y espacios verdes que se viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad. El objetivo es generar entornos más seguros, modernos y accesibles, promoviendo la convivencia social y el aprovechamiento de los espacios comunitarios.

Villa Cañás: Colocaron nuevas luces LED en la plaza Luis Lavelli del barrio Fonavi

Con la incorporación de luminarias LED, el municipio también avanza en una política de eficiencia energética, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando la calidad del alumbrado urbano, lo que repercute en una mayor visibilidad y en la prevención de situaciones de riesgo.

Este tipo de intervenciones se enmarca en una estrategia de mantenimiento y modernización de la infraestructura urbana, que busca acompañar el crecimiento de los barrios y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villa Cañás.

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