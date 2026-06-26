Villa Cañás: COEVICAL suma pago por QR y código Banelco para abonar la factura

Desde la facturación de junio, los usuarios de la Cooperativa podrán abonar mediante un código QR impreso en la boleta. También se incorporó un nuevo código electrónico Banelco, disponible a través de Pago de Servicios de Banco Roela-SIRO.

COEVICAL anunció nuevas alternativas para facilitar el pago de la factura mensual. A partir de la facturación correspondiente a junio, cada comprobante incluirá un código QR que podrá escanearse desde el celular para realizar el pago con cualquier billetera virtual.

La herramienta permite abonar sin necesidad de trasladarse a una oficina o punto presencial, utilizando aplicaciones de uso habitual como las que operan con pagos digitales.

Nuevo código electrónico Banelco

Además del QR, la Cooperativa informó que ya cuenta con un nuevo código electrónico Banelco, que podrá adherirse desde la opción de pago de servicios, mediante Banco Roela-SIRO.

La incorporación de estos canales apunta a ofrecer una gestión más simple, cómoda y accesible para los usuarios, especialmente para quienes prefieren resolver sus pagos desde el hogar.

Habilitados hasta el segundo vencimiento

Desde COEVICAL aclararon que tanto el QR como el código Banelco estarán disponibles únicamente hasta la fecha del segundo vencimiento de la factura.

Una vez superado ese plazo, ya no se podrá abonar por estos medios, por lo que se recomienda utilizar las nuevas opciones dentro del período habilitado.