Villa Cañás: Cine de verano en las plazas con funciones gratuitas al aire libre

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, pondrá en marcha un ciclo de cine de verano en distintas plazas de la ciudad, con propuestas pensadas para disfrutar en familia durante las noches estivales.

La iniciativa comenzará el jueves 22 de enero y se extenderá hasta fines de febrero, con proyecciones al aire libre de reconocidas películas infantiles y familiares. Las funciones serán a partir de las 20.30, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización se informó que el público deberá llevar silla, banqueta, reposera o loneta, para una mejor comodidad durante las proyecciones.

Cronograma de funciones

Jueves 22 de enero

Zootopía 2

Plazoleta Barrio Pardo

Viernes 30 de enero

Cómo entrenar a tu dragón

Plaza “Luis Lavelli”, Barrio FONAVI

Jueves 19 de febrero

Mascotas al rescate

Plaza Malvinas Argentinas

Jueves 26 de febrero

Avatar 3

Predio del Prado Español

El ciclo busca promover el acceso a la cultura, el uso de los espacios públicos y el encuentro comunitario, ofreciendo una alternativa recreativa para niños, niñas y familias durante el verano en la ciudad.