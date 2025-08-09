Fuego
Quini 6
Separador
Regionales

Villa Cañás: Charla sobre discapacidad, un espacio de diálogo y reflexión

Publicado el
Villa Cañás: Charla sobre discapacidad, un espacio de diálogo y reflexión

Con gran éxito se realizó el jueves 7 de julio a la noche una charla abierta sobre “La perspectiva de discapacidad en la sociedad actual”, que estuvo a cargo de la profesora y Lic. en Psicopedagogía Mariel Di Mastrogirolamo, especialista en discapacidad.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la inclusión, los derechos y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito social, educativo y comunitario.

Durante el encuentro, la disertante compartió su experiencia y conocimientos y brindó herramientas para repensar prácticas y actitudes cotidianas, fomentando una mirada más inclusiva y respetuosa.

La propuesta contó con una importante participación de vecinos, quienes se sumaron activamente al intercambio y enriquecieron el debate.

Este tipo de iniciativas apuntan a seguir construyendo una comunidad más consciente, solidaria e inclusiva, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.

Secciones relacionadas:, ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.8K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

Quini6
5.8K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.1K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López

Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin
5.0K
Nacionales

Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales
3.6K
Nacionales

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.2K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos
3.1K
Melincué

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos

Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela
3.0K
Regionales

Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.0K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.5K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Subir