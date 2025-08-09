Villa Cañás: Charla sobre discapacidad, un espacio de diálogo y reflexión

Con gran éxito se realizó el jueves 7 de julio a la noche una charla abierta sobre “La perspectiva de discapacidad en la sociedad actual”, que estuvo a cargo de la profesora y Lic. en Psicopedagogía Mariel Di Mastrogirolamo, especialista en discapacidad.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la inclusión, los derechos y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito social, educativo y comunitario.

Durante el encuentro, la disertante compartió su experiencia y conocimientos y brindó herramientas para repensar prácticas y actitudes cotidianas, fomentando una mirada más inclusiva y respetuosa.

La propuesta contó con una importante participación de vecinos, quienes se sumaron activamente al intercambio y enriquecieron el debate.

Este tipo de iniciativas apuntan a seguir construyendo una comunidad más consciente, solidaria e inclusiva, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.