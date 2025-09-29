Villa Cañás celebró con éxito la segunda Fiesta de la Empanada de Hojaldre

La comunidad cañaseña vivió una verdadera jornada de encuentro y sabor con la realización de la segunda edición de la Fiesta de la Empanada de Hojaldre. El evento, organizado por la Municipalidad y desarrollado en el Predio Mirtha Legrand, reunió a cientos de vecinos de la ciudad y la región que disfrutaron de propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia.

La celebración comenzó con un desfile por la avenida 50 bajo la temática “la paz mundial”, en el que participaron alumnos, docentes, directivos y familiares de las instituciones educativas locales. La Sociedad Colombófila Viajera también se sumó con una suelta de palomas que acompañó el espíritu de la jornada.

Los panaderos de la ciudad y aficionados fueron protagonistas con sus empanadas y productos de panadería, que se convirtieron en el centro de todas las miradas. A lo largo de la tarde además, la música y los espectáculos artísticos, se presentaron en el escenario “Los Tres Maestros”. Actuaron Fuerza Joven, Campirano, un coro integrado por alumnos de 7mo. grado de las diferentes escuelas de la ciudad junto al Taller de coro del Colegio San José, un dúo y un trío del Profesorado de música de la Escuela Normal Superior N°38 “Domingo F. Sarmiento”, ritmos con Samy, gimnasia artística de Enredarte, los niños de la Academia Celeste y Blanco, el grupo de danzas del Centro de Jubilados de PAMI “Vivir con Alegría”, los diferentes talleres culturales Municipales (Percusión, Órgano, Ritmos urbanos, Teatro, Canto, Guitarra y Danza árabe) y Ana Morey con una poesía alusiva a la paz.

El paseo se completó con la participación de artesanos, emprendedores locales y de la región, además de stands de instituciones educativas, intermedias y deportivas que ofrecieron juegos y propuestas recreativas.

Reconocimientos a los destacados

Durante la fiesta se entregaron distinciones a los participantes:

Mejor stand de hojaldre dorado: Panadería Tentaciones.

La empanada popular: Panadería El Deca, elegida por el voto del público.

Maestro de la empanada: Alta Pinta.

Diseño e innovación empanadera: Burbujas de Bienestar.

Empanadero aficionado: La Casa del Celíaco.

Declaración de interés turístico

La importancia de la celebración quedó reflejada en el reconocimiento de la Secretaría de Turismo de Santa Fe, que declaró a la Fiesta de la Empanada de Hojaldre de interés turístico. La entrega de la distinción fue realizada por el secretario de Vinculación Regional del Gobierno provincial, Roberto “Tito” Vergé, al intendente Norberto Gizzi.





