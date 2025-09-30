Villa Cañás: Campo Limpio realizará una jornada de recolección de envases de fitosanitarios

El próximo martes 14 de octubre se llevará a cabo en Villa Cañás una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios y concientización ambiental, organizada por Campo Limpio con la colaboración de la Municipalidad de Villa Cañás. La actividad tendrá lugar de 8.30 a 12.30 horas en la Cooperativa Federada, ubicada en la planta de la Ruta 94, kilómetro 33.

Desde la organización recordaron que los envases deben entregarse lavados mediante el sistema de triple lavado o lavado a presión, y perforados en su base para su inutilización, tal como lo establece la normativa vigente. Estos procedimientos aseguran que los recipientes no puedan ser reutilizados y que sean derivados a un sistema seguro de gestión ambiental.

La importancia de una gestión responsable

“Campo Limpio” es un programa nacional que diseña e implementa sistemas de recuperación de envases vacíos en el campo argentino. Su objetivo es promover la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, evitando que estos residuos sean abandonados, quemados, enterrados o comercializados de manera indebida.

La iniciativa se enmarca en lo establecido por la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, sancionada en 2016. Esta norma tiene dos ejes centrales:

Proteger la salud y el ambiente , garantizando que la gestión de los envases no genere riesgos.

Evitar usos indebidos del material recuperado, asegurando que no se destine a productos que puedan afectar a las personas, a los animales o al entorno.

Principios y obligaciones

La Ley 27.279 introduce principios rectores como la responsabilidad extendida y compartida, que obliga a los registrantes de fitosanitarios a hacerse cargo de la gestión integral y financiamiento de los envases que ponen en el mercado, junto con la colaboración de usuarios, aplicadores y comercializadores.

Además, establece que los usuarios y aplicadores deben realizar el triple lavado o lavado a presión, almacenar los envases en lugares seguros y entregarlos en los Centros de Acopio Transitorio (CAT) en un plazo máximo de un año desde la compra del producto.

La legislación también prohíbe expresamente el abandono, quema, enterramiento o comercialización de envases fuera del sistema autorizado, así como la reutilización del material para la fabricación de productos que representen riesgos para la salud o el ambiente.

Envases que serán recibidos

Durante la jornada en Villa Cañás, los CAT recibirán:

Envases tipo A : plásticos rígidos como bidones y botellas, siempre que hayan sido sometidos al proceso de triple lavado o lavado a presión y estén perforados en su base.

Envases tipo B: plásticos flexibles en caja (jerry box o bag in box) y bolsas, que no pueden ser lavados y serán destinados a disposición final.

En cambio, no se recibirán pallets, plásticos envolventes, silobolsas, envases de fertilizantes, productos para sanidad animal ni envases industriales.

El destino del material reciclado

El plástico recuperado de los envases vacíos de fitosanitarios ingresa en un circuito de economía circular con múltiples usos autorizados. Según datos de Campo Limpio, el 66% se destina a la fabricación de caños tritubo para fibra óptica, el 15% a nuevos envases para productos químicos, el 6% a asfalto y reductores de velocidad, el 5% a materiales para construcción y el 2% a autopartes. El 6% restante se utiliza en otros destinos industriales.