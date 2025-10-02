Villa Cañás: Bomberos Voluntarios y Sportsman firmaron el Programa Brigadier para obras

Con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, y del intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, Bomberos Voluntarios y el Club Sportsman firmaron el convenio del Programa Brigadier.

A través de este acuerdo, ambas instituciones recibirán por parte del Gobierno provincial un aporte para llevar adelante diferentes obras en sus instalaciones. En cuanto a las mismas, Bomberos realizará trabajos en el techo del nuevo salón. En tanto Sportsman realizará un nuevo cerco de alambrado para la cancha de fútbol.

Los convenios fueron rubricados por el presidente de la Comisión Directiva de Bomberos, Norberto Bianconi, y por el titular de Sportsman, Javier Passuello.



«Agradecemos el acompañamiento del Gobierno provincial a las instituciones de nuestra ciudad. Esta ayuda les permitirá seguir creciendo en infraestructura y fortalecer el rol que cumplen», expresó el intendente Gizzi.

El acto se realizó ayer en el cuartel de Bomberos y también estuvieron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé, la senadora Leticia Di Gregorio, integrantes del Gabinete municipal y concejales.