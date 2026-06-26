Villa Cañás: Avanza en un plan de contingencia ante el posible fenómeno de El Niño

La Junta Municipal de Protección Civil comenzó a trabajar en una estrategia preventiva frente a un escenario climático que podría traer lluvias superiores a los valores habituales. El esquema reúne al Municipio, Bomberos Voluntarios, Hospital, SIES 107, Comisaría 6ª, cooperativas y áreas del Ejecutivo local.

La Junta Municipal de Protección Civil de Villa Cañás avanzó en la elaboración de un plan de contingencia ante el posible desarrollo del fenómeno climático El Niño, con el objetivo de ordenar recursos, definir criterios de intervención y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

La reunión permitió analizar distintos escenarios vinculados a precipitaciones superiores a los registros habituales y otras situaciones derivadas de eventos climáticos intensos. En ese marco, las instituciones que integran la Junta comenzaron a delinear una estrategia común, con eje en la prevención, la organización operativa y la coordinación territorial.

Una mesa con instituciones clave

La Junta Municipal de Protección Civil fue conformada mediante el decreto 014 bis de 2019 y tiene como máximo responsable al intendente Norberto Gizzi. Está integrada por representantes de Bomberos Voluntarios, Hospital, SIES 107, Comisaría 6ª, Cooperativa de Provisión de Agua Potable, COEVICAL y miembros del Ejecutivo Municipal.

La participación de esos actores permite reunir en una misma mesa a las áreas vinculadas con la asistencia directa, la salud pública, la seguridad, los servicios esenciales, la logística y la coordinación municipal. El objetivo es que cada institución tenga roles definidos ante una eventual emergencia y que la ciudad pueda actuar con mayor previsibilidad.

Obras para mejorar el escurrimiento

En paralelo al trabajo institucional, el intendente Norberto Gizzi destacó que el Municipio ejecutó obras de infraestructura para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

Entre las intervenciones mencionó trabajos de desagües, colocación de módulos premoldeados y tubos sobre calle 71, considerados puntos importantes para optimizar el drenaje urbano.

“En los últimos meses realizamos obras de desagües y la colocación de módulos premoldeados y tubos en distintos sectores sobre calle 71, intervenciones fundamentales para optimizar el drenaje y brindar una mejor respuesta ante lluvias intensas. Sabemos que la planificación y la inversión en infraestructura son claves para proteger a nuestros vecinos”, expresó el intendente.

Las tareas forman parte de una estrategia que combina infraestructura, planificación y articulación institucional, con la intención de reducir riesgos ante fenómenos climáticos de mayor intensidad.

Prepararse antes de la emergencia

Gizzi también remarcó la importancia de contar con un esquema acordado entre todas las instituciones que integran la Junta de Protección Civil.

“La conformación de un plan de contingencia junto a todas las instituciones que integran la Junta de Protección Civil nos permite estar mejor preparados para actuar de manera coordinada si las condiciones climáticas así lo requieren”, sostuvo.

Con esta primera instancia de trabajo, Villa Cañás busca anticiparse a posibles escenarios complejos y consolidar una hoja de ruta para actuar con mayor rapidez ante lluvias intensas o situaciones derivadas del clima. La prioridad será proteger a la población, ordenar la intervención institucional y garantizar una respuesta coordinada en el territorio.