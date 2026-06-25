Santa Fe digitaliza el inicio del trámite jubilatorio provincial

La Caja de Jubilaciones y Pensiones informó que desde este lunes la gestión para acceder al beneficio previsional deberá iniciarse únicamente a través de Atención Virtual. El sistema requiere ID Ciudadana y busca reducir traslados, ordenar la carga de documentación y agilizar el avance de los expedientes.

El trámite jubilatorio provincial ya no se inicia de manera presencial. Desde el lunes 22 de junio, las personas que deban gestionar su jubilación ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe deberán hacerlo de forma online, mediante la plataforma de Atención Virtual del Gobierno provincial.

La medida forma parte del proceso de digitalización administrativa que impulsa la Provincia y apunta a simplificar una gestión clave para los trabajadores que llegan a la etapa de retiro. Hasta ahora, el inicio del expediente podía requerir turnos, traslados y presentación física de documentación. Con el nuevo esquema, la carga inicial se realiza desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Desde la Caja señalaron que el objetivo es hacer más ágil, seguro y accesible el procedimiento. La directora del organismo, Alicia Berzero, sostuvo que la virtualización permite iniciar la gestión “desde la comodidad del hogar” y con mayores garantías de transparencia.

Qué documentación se debe presentar

Para comenzar el trámite, los solicitantes deberán ingresar a Atención Virtual con ID Ciudadana. Allí tendrán que cargar el último ejemplar vigente del DNI y la foja de servicios y montos emitida por el organismo empleador.

Ese documento resulta central, porque permite acreditar la trayectoria laboral y los haberes del agente que solicita el beneficio. Por ese motivo, deberá estar emitido por el área correspondiente del organismo en el que prestó servicios.

Casos con documentación adicional

La Caja también aclaró que algunas situaciones requieren presentar información complementaria. Quienes tengan aportes en otras cajas previsionales deberán adjuntar el reconocimiento de servicios y los formularios correspondientes, como el F25 de ANSES o el F26 en caso de otros organismos previsionales.

Además, los trabajadores comprendidos en regímenes especiales deberán sumar documentación específica. Entre ellos se mencionan agentes de la Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas, colegios privados, municipios y comunas, que deberán incorporar su último recibo de haberes.

En los pedidos de jubilación por invalidez, será necesario presentar la derivación de salud laboral o el certificado emitido por un hospital público.

Asistencia para los solicitantes

Aunque el expediente deberá iniciarse por internet, la Provincia mantendrá canales de acompañamiento para quienes necesiten orientación. Las consultas podrán realizarse a través de la línea gratuita 0800 444 3734 o para mayor información sobre el trámite consultar en: https://www.santafe.gob.ar/ms/cajajubilaciones/

También continuará disponible la atención personalizada en las oficinas habituales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. En este nuevo esquema, la presencialidad queda orientada al asesoramiento, mientras que el inicio formal de la gestión se traslada a la plataforma digital.

Con la implementación de este sistema, Santa Fe avanza en la modernización de uno de los trámites más sensibles para los trabajadores estatales. El desafío será que la digitalización permita acortar tiempos y facilitar el acceso, sin dejar afuera a quienes tienen mayores dificultades para operar con herramientas digitales.