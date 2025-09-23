Villa Cañás: Bomberos Voluntarios suman una nueva autobomba Scania a su flota

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás anunció la incorporación de una nueva unidad autobomba marca Scania, que se suma a su parque automotor destinado a la prevención, auxilio y resguardo de la seguridad de la comunidad.

La adquisición fue posible gracias a la combinación de distintas fuentes de financiamiento: fondos propios de la institución, subsidios del Gobierno Nacional y aportes otorgados por el Gobierno Provincial.

Desde la comisión directiva destacaron que la llegada de esta unidad representa un salto cualitativo en materia de equipamiento, ya que permitirá ampliar la capacidad operativa para responder con mayor rapidez y eficacia ante situaciones de emergencia. Además, el nuevo vehículo refuerza las condiciones de seguridad para los bomberos en cada intervención.

El cuerpo activo y la conducción de la institución aprovecharon la oportunidad para agradecer a la comunidad por el acompañamiento permanente. “Cada paso hacia adelante se concreta gracias al apoyo constante e incondicional de nuestros vecinos. Su confianza y compromiso son el motor que hace posible el crecimiento de nuestra institución”, señalaron.

Con esta incorporación, los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás fortalecen su servicio, reafirmando el compromiso de continuar trabajando en la protección y cuidado de toda la población.