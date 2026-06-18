Villa Cañás: Avanzan los trabajos de restauración y puesta en valor de El Torreón

La Municipalidad continúa con las obras de recuperación del edificio ubicado sobre Avenida 51, entre 52 y 54. El proyecto busca preservar su estructura original y adecuar el espacio para nuevos usos culturales y educativos.

Un edificio histórico que será recuperado para la comunidad

La Municipalidad de Villa Cañás avanza con los trabajos de restauración y puesta en valor de El Torreón, el edificio ubicado en Avenida 51, entre calles 52 y 54, que fue cedido en comodato al Municipio por la Sociedad Española.

La intervención tiene como objetivo preservar la estructura original del inmueble y, al mismo tiempo, adecuar sus instalaciones para que pueda ser utilizado como un nuevo espacio destinado a actividades culturales, educativas y comunitarias.

Obras de reparación y mejoras edilicias

Hasta el momento, los trabajos incluyeron tareas de reparación en pisos, techos y paredes, colocación de cerámicos, refacción de aberturas y mejoras vinculadas a la accesibilidad del edificio.

Además, el proyecto contempla la instalación de nuevos sistemas eléctricos y de iluminación, con el propósito de acondicionar el lugar para su funcionamiento y garantizar mejores condiciones de uso.

La restauración de El Torreón forma parte de una política de recuperación de espacios con valor histórico y simbólico para la ciudad, buscando que estos edificios puedan volver a integrarse plenamente a la vida cotidiana de la comunidad.

Un nuevo punto de encuentro cultural

Una vez finalizada la obra, El Torreón se convertirá en un punto de encuentro para vecinos, instituciones y artistas locales, con propuestas culturales, talleres, muestras de arte y eventos abiertos a la comunidad.

De esta manera, el Municipio busca revalorizar un espacio ligado a la identidad local, recuperando su historia y proyectándolo hacia nuevos usos sociales, culturales y educativos.